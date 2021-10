Virbac : encore plus haut...

(Boursier.com) — Virbac grimpe de 1,4% ce mardi à 391 euros, alors que le groupe a réalisé 288,2 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021, en fort progression de 22,4% par rapport à la même période de 2020. À parités constantes, la croissance ressort à +21% principalement tirée par la remarquable performance de l'Europe et des États-Unis et la bonne tenue des autres zones, en particulier du Chili, qui connaît un rebond et une croissance sur le trimestre. En Europe, tous les pays contribuent à la croissance et notamment le Royaume-Uni, la France, l'activité export de la zone, l'Allemagne, et le Benelux qui réalisent des performances exceptionnelles dans le segment des animaux de compagnie (vaccins, petfood et produits de spécialités). Les États-Unis bénéficient d'une très forte croissance sur le trimestre notamment grâce aux gammes dentaire, de spécialités, d'antiparasitaires et à la contribution des produits lancés récemment (Clomicalm, Itrafungol, petfood iVet, Milbehart...).

Le chiffre d'affaires consolidé cumulé à fin septembre ressort à 817,7 ME, soit une évolution globale de +19,3% hors Sentinel (+14,5% à périmètre réel) par rapport à la même période de 2020. Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +21,2% hors Sentinel (+16,4% à périmètre réel).Toutes les zones sont en croissance organique à deux chiffres à fin septembre.

Virbac a rehaussé à nouveau ses prévisions 2021 et anticipe à présent une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 16% et 18% (soit entre 13% et 15% à taux constants et périmètre réel). La prévision précédente était comprise entre 14% et 17%, soit entre 11% et 14% à taux constants et périmètre réel. La marge opérationnelle courante (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) reste attendue autour de 16% à taux de change constants.

Virbac estime que l'impact des produits acquis auprès d'Elanco (Clomicalm et Itrafungol), et auprès d'iVet (petfood US) pourrait représenter environ 1,5 points de croissance du chiffre d'affaires. Par ailleurs, le groupe anticipe un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 10 ME lié à la dépréciation des devises. Enfin, le désendettement devrait se situer autour de 60 ME à périmètre et taux de change constants.

"Les publications se suivent et se ressemblent pour Virbac" commente Portzamparc qui précise que ses chiffres seront affinés après la conférence analystes de ce matin... "En première approche, nous relevons notre objectif de 405 à 420 euros et confirmons notre opinion Renforcer" sur le dossier.