Virbac : encore de la pression

(Boursier.com) — Virbac perd encore de 2,5% à 248 euros, alors que le titre reste sous la pression de son dernier avertissement sur résultats. Le groupe vétérinaire anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires, à taux et périmètre constants, dans une fourchette comprise entre 0% et 4%, contre 4 à 6% précédemment, et un ratio d'EBIT ajusté dans une fourchette comprise entre 12% et 13% contre 13 à 14% espérés auparavant.

Le management a expliqué cette révision par divers éléments : le ralentissement de la croissance du marché, les limitations de capacité de production de vaccins chien et chat temporaires, mais plus importantes qu'attendues, ou encore la cyberattaque dont Virbac a été victime le 19 juin dernier et dont l'issue reste encore incertaine.

Le groupe reste malgré tout confiant sur ses prévisions à horizon 2030, qui restent inchangées...

Le momentum 2023 est définitivement obéré par des éléments structurels de marché et ponctuels (capacité de production en vaccins & cyberattaque), a noté TP ICAP Midcap. La révision de ses estimations l'a conduit à maintenir sa recommandation à 'conserver' et à ajuster son objectif à 283 euros. L'ambition de porter la profitabilité à 20% entre 2025 & 2030 est implicitement déportée à 2030 puisqu'elle restait dépendante de la teneur de la croissance sur la période.

Portzamparc estime de son côté que la correction du titre semble "un bon point d'entrée pour le moyen terme" en visant un cours de 300 euros.