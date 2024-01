Virbac : encore dans le rouge après la publication annuelle

(Boursier.com) — Dans le rouge pour la cinquième séance d'affilée, Virbac cède 1% à 336,5 euros au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires 2023 de 1,247 milliard d'euros, en hausse de 2,5% et de +4,9% à taux de change constants. Le management a confirmé que sa marge opérationnelle ajustée 2023 est attendue à environ 15%. Pour ce qui est de l'exercice 2024, l'objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants reste compris entre 4% et 6% avec une marge opérationnelle ajustée qui resterait autour de 15% à taux de change constants.

A la suite de cette publication globalement solide du groupe de santé animale, Stifel ('conserver') relève ses attentes en matière de BPA pour 2023-2024 de respectivement 21% et 13%. Le cours de l'action a fortement progressé vers la fin de l'année (+26% en décembre), porté par une hausse inattendue de la guidance seulement un mois et demi après le relèvement précédent. Cela a porté les multiples de valorisation de Virbac 20% au-dessus de sa propre moyenne historique et a fait du groupe l'un des noms les plus valorisés du secteur de la santé animale. Si le broker relève son cours cible de 293 à 343 euros, il ne voit, à ce stade, aucune justification pour une prime par rapport à ses pairs alors que la place est limitée pour une surprise positive.

Également à 'conserver' sur le dossier, TP ICAP Midcap parle d'un quatrième trimestre de haute volée. Le courtier n'intègre pas de prime spéculative mais note que le titre s'échange, sur le fondement du consensus, sur un ratio VE/CA 2024 de 2,2x quand, la moyenne des transactions sectorielles depuis 2014 s'établit à 5x le CA.