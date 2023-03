Virbac : en berne après la publication des résultats

(Boursier.com) — Le groupe de santé animale Virbac recule de 2% à 281 euros, alors que le groupe a dégagé un résultat opérationnel courant 2022 avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 186,6 millions d'euros, en progression de 7,7% par rapport à 2021. Cette amélioration s'explique surtout par la croissance du chiffre d'affaires, portée par des performances solides dans toutes les zones, et ce dans un marché en ralentissement. Elle est partiellement compensée par une dégradation de la marge en valeur relative liée aux impacts de l'inflation sur les coûts des matières premières et sur les dépenses opérationnelles telles que le transport et l'énergie.

La marge opérationnelle courante 2022 (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) est ressortie à 15,3% alors que le chiffre d'affaires annuel avait connu une évolution globale de +14,3% à presque 1,22 milliard d'euros.

Le résultat net part du Groupe s'est établi à 122 ME, soit une hausse de 8%. Il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 1,32 euro par action, en progression par rapport à 1,25 euro en 2021.

Pour 2023, Virbac confirme sa prévision de marge opérationnelle courante entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue entre 4% et 6%. Cette dégradation de la marge est principalement le résultat de l'accélération volontaire des investissements en 'R&D' rapporté au chiffre d'affaires depuis début 2022 et des effets attendus de l'inflation en 2023.

Portzamparc parle toutefois d'une publication de "bonne facture"..."Dans l'attente de la réunion SFAF de cet après-midi, nous confirmons notre scénario (CA 2023 : 1.271,5 ME; +4,8% pcc avec une marge d'EBITA à 13,5%) et notre opinion 'Acheter' en visant un cours de 320 euros" conclut l'analyste.