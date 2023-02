Virbac : du soutien

(Boursier.com) — Dans un marché hésitant, Virbac pointe en légère hausse de 0,2% à 289,5 euros. Stifel a rehaussé à l''achat' son opinion sur le groupe de santé animale en visant 342 euros. Le broker pense que le cours actuel de l'action ne reflète pas suffisamment l'histoire de la reprise qui s'est matérialisée au cours des cinq dernières années, ni le coup de pouce lié au Covid-19 ou la vente de Sentinel qui a permis un désendettement drastique et un renouvellement de la capacité d'investissement qui, selon le courtier, sont des fondations solides pour la croissance future. L'analyste estime que le groupe peut espérer atteindre un taux de croissance annuel moyen de 8,1% sur 2021-2026 et une marge d'EBITA se stabilisant légèrement au-dessus de 19% en 2030, vs une guidance de l'entreprise d'environ 20%, notamment grâce à l'orientation stratégique de son mix produit (focus sur les produits phares, développement de la gamme Petfood et accélération des vaccins).

A 'accumuler' sur le dossier, AlphaValue a remonté son cours cible de 333 à 350 euros. Même si la direction a prévu une année 2023 'molle', le chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépassant les attentes, soutenu par les lancements de nouveaux produits au cours des deux dernières années, et la rentabilité anticipée dans le haut de la guidance, constituent des développements rassurants.