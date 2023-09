Virbac : du solide ?

(Boursier.com) — Virbac grimpe de près de 2% sur les 250 euros, alors qu'à la fin juin, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 610,5 millions d'euros, contre 616,4 millions en 2022, soit une évolution globale de -1%. Hors effets de change, le chiffre d'affaires reste stable à +0,4%, favorablement impacté par les augmentations de prix (effet estimé autour de +5%) qui compensent la baisse des volumes déjà constatée et qui reflète la tendance du marché de la santé animale observée depuis près de douze mois.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'élève à 109,9 millions, en retrait par rapport au premier semestre 2022 (117,4 millions), soit une baisse d'un point du ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui s'établit à 18%. Après retraitement de l'impact de change défavorable, ce même ratio s'établit à 18,4% soit une légère érosion de -0,6 point en comparaison avec 2022.

"Cette érosion est principalement expliquée par une augmentation de nos frais de 'R&D' (+6,4 millions soit +1 point rapporté au chiffre d'affaires) en lien avec nos précédentes communications relatant de notre volonté d'accélérer nos investissements en la matière. A taux de change constants, le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions et avant 'R&D', est donc en amélioration d'environ +0,4 point sur la période, et ce malgré un marché de la santé animale en baisse, en volume, un effet ponctuel défavorable sur nos capacités de production de vaccins en animaux de compagnie, ainsi que les conséquences de la cyberattaque du mois de juin 2023" commente le groupe.

Le résultat net consolidé s'établit à 74,8 millions, en baisse de 3,6% par rapport au premier semestre 2022 (77,6 millions). Comme expliqué ci-dessus, cette baisse s'explique principalement par le tassement des ventes et en conséquence du résultat opérationnel résultant aussi des efforts supplémentaires déployés en matière de 'R&D'. De plus, le résultat financier ressort positif à 0,9 millions, en forte progression par rapport au premier semestre 2022 (perte de -8,1 millions lié principalement à la dépréciation du peso chilien sur la période).

Sur le premier semestre 2023, le profit généré par l'appréciation du peso chilien par rapport au dollar américain est compensé par la dépréciation de l'euro sur certaines devises telles que le peso mexicain.

Effet de cycle

Le résultat net part du Groupe s'établit à 75 ME, soit une baisse de -3,2% par rapport au premier semestre de l'année précédente (77,5 millions d'euros).

Sur le plan financier le cash net s'élève à 51,6 millions à fin juin 2023, contre 79,4 millions à fin décembre 2022. Cette dégradation sur les 6 premiers mois de l'année s'explique, comme chaque année, principalement par la cyclicité du modèle de génération de cash; la génération de cash s'effectuant plutôt sur la deuxième partie de l'année. Cette situation a été accentuée sur la période par des baisses non-récurrentes du montant des créances clients factorisées, ainsi que du compte fournisseur.

À noter que, en septembre 2023, Virbac a obtenu de ses banques à l'unanimité, la prorogation d'échéance d'un an supplémentaire de la maturité de son contrat de financement syndiqué de 200 millions d'euros, celle-ci est désormais fixée à octobre 2028.

Perspectives affichées

"En ligne avec notre communiqué du 3 juillet 2023, nous confirmons nos prévisions révisées avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue dans une fourchette comprise entre 0% et 4% et un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui devrait se consolider entre 12% et 13% à taux de change constants" conclut le groupe.

"Une publication qui nous semble très solide dans le contexte" commente Portzamparc... "La cyberattaque a causé du retard dans la production des états financiers et le groupe présentera ses comptes semestriels détaillés lors d'une réunion SFAF virtuelle le lundi 9 octobre... Dans l'attente de ce webcast, nous réitérons notre scénario (CA 2023 de 1.246 ME et marge d'EBITA à 12,5%), de quoi viser un cours de 300 euros avec un avis à renforcer".