Virbac : dopé par une note d'analyste

(Boursier.com) — En tête du SBF120, Virbac se distingue, sur un gain marqué de 7% à 21,5 euros. Le flux acheteur sur le laboratoire vétérinaire est alimenté par une note de Jefferies qui est passé à l''achat' sur la valeur en citant son exposition au marché en pleine croissance de la santé animale et une valorisation "convaincante". Le broker voit plus de 'risque haussiers' sur Virbac, qui a connu de multiples contractions au cours de l'année dernière et se négocie avec une décote par rapport à Vetoquinol en dépit d'une croissance plus forte. Il ajoute que les investisseurs ne prennent pas en considération l'inflexion de la croissance du marché des produits pour animaux de compagnie observée chez les pairs. L'objectif est porté de 220 à 260 euros.