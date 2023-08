Virbac : dégradé !

(Boursier.com) — Contre la tendance, Virbac trébuche de 3% à 264 euros en début de semaine, victime d'une note d'analyste. Stifel a en effet dégradé le dossier à 'conserver' tout en coupant sa cible de 342 à 293 euros. Même si la société continue de surperformer le marché, le delta de croissance entre Virbac et le marché s'est rétréci au cours des derniers trimestres et le rythme de croissance global du marché a également ralenti, explique le courtier. En outre, le suivi du marché américain de la santé animale de Stifel indique un ralentissement sous-jacent de la croissance plutôt pessimiste depuis juin. Une tendance qui semble se poursuivre. Par conséquent, le broker réduit ses prévisions de revenus pour 2023 et 2024 de 5/6% respectivement.

Au premier semestre, la combinaison d'un moindre volume et d'une forte inflation devrait continuer à peser sur les marges (résultats semestriels attendus le 14 septembre). Ces deux éléments, combinés à l'impact de la cyberattaque qui s'est produite à la mi-juin, conduisent l'analyste à réduire ses estimations de BPA de 21% et 22% pour 2023-2024. Au final, Stifel considère que la base de comparaison du troisième trimestre est difficile et que les prévisions mises à jour sont toujours exigeantes à mi-parcours.