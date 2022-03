Virbac : dans le vert après les résultats

(Boursier.com) — Virbac avance de 1,4% à 398,5 euros au lendemain de la présentation de résultats annuels solides, mais globalement conformes aux attentes du marché, et de la confirmation des objectifs 2022. Le groupe de santé animale a dégagé en 2021 un résultat opérationnel courant de 173,2 millions d'euros, en hausse de 53,3%, matérialisant une marge de 16,3% contre 13,6% un an plus tôt. Il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2021.

Le groupe a réitéré ses perspectives 2022 et attend une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 5% et 8%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021).

Portzamparc évoque une publication de bonne facture et réitère son avis 'renforcer' sur le dossier'.