Virbac : croissance organique de presque 5% en 2023

(Boursier.com) — Le groupe de santé animale Virbac a présenté un chiffre d'affaires 2023 de 1,247 milliard d'euros, en hausse de +2,5% par rapport 2022 et de +4,9% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 321,7 ME, en croissance de +9,1% par rapport à 2022. Après retraitement de l'impact défavorable des changes, ce chiffre d'affaires trimestriel a atteint un niveau record (+11,5%).

Sur le plan des espèces, en dépit d'une baisse des volumes de ventes de la gamme de vaccins chiens/chats (en rupture tout au long de l'année) ainsi qu'une décroissance des ventes d'antiparasitaires, le segment des animaux de compagnie progresse de +3,5% à taux constants porté par la performance de nos gammes petfood, spécialités et dermatologie. Le segment des animaux d'élevage affiche une croissance plus prononcée de +6,7% à taux de change constants, porté à la fois par le secteur des ruminants (+7,8% à taux constants) et des porcs (+13,1% à taux constants).

Virbac confirme que sa marge opérationnelle ajustée 2023 est attendue à environ 15%. Pour ce qui est de l'exercice 2024, l'objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants reste compris entre 4% et 6% avec une marge opérationnelle ajustée qui resterait autour de 15% à taux de change constants. Ce niveau de profitabilité tient compte d'une poursuite intentionnelle de l'augmentation des investissements R&D représentant près de +0,5 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2023.

Virbac réaffirme aussi son ambition d'atteindre un ratio d'Ebit ajusté de 20% à horizon 2030 en rétablissant progressivement ses investissements en R&D au niveau normatif et historique du groupe, soit environ 2 points en-dessous du pourcentage de R&D sur chiffre d'affaires de 2024.