Virbac : consolide après les résultats

Crédit photo © Virbac

(Boursier.com) — A contre-courant désormais, Virbac abandonne 4,3% à 225 euros sur la place parisienne, mettant fin à huit séances consécutives dans le vert. Le groupe spécialisé dans la santé animale a publié des résultats annuels en hausse et dit viser pour 2021 une croissance organique de 3% à 5% et une marge opérationnelle courante de 10% à 12%.

Si les chiffres de 2020 seront le plus probablement perçus comme satisfaisants et robustes, la perspective 2021-2022 et le wording (transition) donnent moins de momentum au titre, affirme Oddo BHF. Un bon catalyseur serait la croissance externe mais le broker ne pense pas que Virbac soit proche d'annoncer des opérations. A court terme, la Direction semble focalisée sur son portefeuille (life cycle management) et son pipeline, et sur l'optimisation de son périmètre (Capex, digitalisation, reprise de pdm au Chili ou aux USA)... Dans ce contexte, l'analyste dégrade le dossier à 'sous-performer' avec un cours de 225 euros dans le viseur.