Virbac confirme une forte amélioration de sa marge opérationnelle

(Boursier.com) — Le groupe de santé animale Virbac a dégagé un résultat opérationnel courant 2019 avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 122,4 millions d'euros, en forte progression par rapport à 2018 (88,1 ME). Il bénéficie des bonnes performances dans l'ensemble des zones, notamment aux États-Unis, et en Europe.

Par ailleurs, la bonne maîtrise des coûts et une meilleure absorption des frais fixes ont également contribué à améliorer la marge opérationnelle sur la période. Enfin, ce résultat est favorablement impacté par la comptabilisation d'éléments exceptionnels tels que le résultat de cession des locaux administratifs de la filiale américaine à hauteur de 1,1 ME, et l'impact positif de l'application d'un avenant au régime de retraite à prestations définies des membres du directoire à hauteur de 3,4 ME, éléments déjà comptabilisés à fin juin 2019. Hors ces éléments exceptionnels, la marge opérationnelle progresse de +2,5 points par rapport à 2018, en ligne avec les objectifs du groupe.

Le bénéfice net s'établit à 51,6 ME, soit une forte hausse par rapport à l'année précédente (20,1 ME) malgré une dépréciation des actifs du vaccin leishmaniose, pour un montant net de 7,2 ME comptabilisé au premier semestre 2019.

Pour 2020, Virbac anticipe, à taux et périmètre constants, une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6% et une progression du ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" d'environ 0,5 point par rapport à 2019 (soit 1 point hors éléments exceptionnels comptabilisés en 2019).

Sur le plan financier, le strict contrôle des capitaux engagés devrait permettre de poursuivre le désendettement qui devrait se situer autour de 60 ME à taux constants sur l'année. Fin 2019, l'endettement net se situait à 368,4 ME, sa baisse s'étant finalement limitée à 57,7 ME sur un an.