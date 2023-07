Virbac : chiffre d'affaires en légère croissance organique au T2

(Boursier.com) — Le groupe de santé animale Virbac a annoncé un chiffre d'affaires de 295,2 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2023, en progression de +1,9% à taux de change constants par rapport à la même période de 2022 (-1% en publié).

La bonne dynamique des zones Europe (+7%) et Asie-Pacifique (+4,5%) compensent pleinement la contre-performance de la zone Amérique latine (-11%) pénalisée essentiellement par le Chili. En Europe, la croissance du trimestre est notamment portée par la France où l'activité rebondit fortement (+21,6%) après un premier trimestre en décroissance.

Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 609,9 ME, soit une évolution globale de -1% par rapport à la première moitié de 2022. Hors effets de change, le chiffre d'affaires reste stable à +0,2%, favorablement impacté par les augmentations de prix (effet estimé autour de +5%) qui compensent la baisse des volumes déjà constatée au premier trimestre.

Virbac confirme ses prévisions : une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue dans une fourchette comprise entre 0% et 4% et un ratio d'Ebit ajusté qui devrait se consolider entre 12% et 13% à taux de change constants.