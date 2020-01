Virbac : chiffre d'affaires 2019 en croissance organique de 6,6%

Virbac : chiffre d'affaires 2019 en croissance organique de 6,6%









(Boursier.com) — Le groupe de santé animale Virbac affiche un chiffre d'affaires 2019 de 938,2 millions d'euros, en croissance de +8%. Hors impact favorable des taux de change, notamment le dollar américain, le peso mexicain et la roupie indienne, le chiffre d'affaires est en progression de +6,6%, en ligne avec les dernières prévisions.

Toutes les zones ont contribué à la croissance soutenue en 2019 en comparaison de la même période de 2018. Aux États-Unis, l'activité progresse de +18,8% à taux réels (+13,6% à taux de change constants), bénéficiant d'un effet de base important, déjà constaté à fin juin, lié au déstockage de Sentinel dans la distribution au premier semestre 2018, qui avait impacté les ventes ex-Virbac. Hors cet effet de stocks, la croissance des ventes ex-Virbac aux États-Unis se situe autour de 7% (Sentinel en retrait compensé par le fort dynamisme des gammes dentaire, antibiotiques et spécialités).

En dehors des États-Unis, Virbac progresse de +6,2% à taux réels, soit +5,4% à taux constants. En Europe, le chiffre d'affaires bénéficie d'une excellente performance sur la fin de l'année, ce qui lui permet d'afficher une solide croissance annuelle +5,4% à taux réels (+5,2% à taux constants). Les principaux contributeurs à cette performance sont les pays d'Europe du Nord (dont l'Allemagne et le Royaume-Uni), la France qui réalise une performance élevée au dernier trimestre, et l'Espagne, qui compense le retrait de l'Italie.

Sur le plan des espèces, le chiffre d'affaires dans le segment des animaux de compagnie progresse globalement de +11,3% à taux réels (+9,5% à taux constants), porté par les bonnes performances de l'ensemble des gammes (petfood, dentaire, spécialités, antiparasitaires). Dans le segment des animaux de production, la croissance est plus modérée à +3,4% à taux réels (+2,4% à taux constants). L'aquaculture progresse de +9,1% à taux constants, le secteur des ruminants progresse, quant à lui, de +2,6% à taux constants grâce aux ventes de vaccins et compléments nutritionnels pour bovins, et enfin le secteur de l'élevage industriel (porcs et volailles) est en repli à -2,4% à taux constants, impacté principalement par la nouvelle réglementation sur la prescription des antibiotiques en Italie.

Virbac confirme une hausse d'environ 3 points de sa marge opérationnelle courante 2019 (2,5 points hors exceptionnels). Sur le plan financier, le strict contrôle des capitaux engagés devrait permettre un désendettement autour de 80 ME à taux constants sur l'année.