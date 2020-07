Virbac : cession des antiparasitaires pour chiens des marques Sentinel

Virbac : cession des antiparasitaires pour chiens des marques Sentinel









(Boursier.com) — Virbac a annoncé la cession de ses produits antiparasitaires pour chiens des marques Sentinel à MSD Santé Animale, une division du groupe américain Merck & Co. La contrepartie reçue pour la transaction s'est élevée à environ 400 millions US$ en numéraire, sous réserve des ajustements de clôture usuels.

Aux termes de l'accord, Virbac a cédé un ensemble de droits et de titres pour les États-Unis sur Sentinel et continuera à fabriquer Sentinel Spectrum sur son site de Bridgeton, Missouri pendant les dix prochaines années.

Virbac précise que les impacts financiers de cette cession sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions (Ebita), devraient se traduire par une diminution d'environ 55 millions US$ du chiffre d'affaires et d'environ 3 points du ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine.