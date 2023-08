Virbac : bien orienté

(Boursier.com) — Virbac s'adjuge 1,5% à 270 euros malgré le décalage de la publication de ses résultats semestriels à fin septembre. Les opérateurs semblent surtout retenir que les systèmes sont désormais restaurés à la suite de la cyberattaque dont Virbac a été victime le 19 juin. Cette attaque a engendré un ralentissement ou une interruption temporaire de certains services de Virbac. Les conséquences sont cependant restées contenues grâce à la réactivité et à la mobilisation des équipes. La remédiation s'est poursuivie durant l'été et, à ce jour, Virbac a remis en route les applications critiques et importantes tout en ayant encore renforcé ses infrastructures IT. "Cela nous permet d'opérer nos processus prioritaires à nouveau normalement sur l'ensemble de nos sites dans le monde", a souligné le groupe vétérinaire.

Le management a par ailleurs dévoilé un plan de rachat d'actions portant sur un volume maximum de 100.000 titres (représentant moins de 1,25% du capital de la société au 31 décembre 2022), pour un prix unitaire d'achat n'excédant pas 270 euros.

Malgré cette annonce, TP ICAP Midcap maintient son une opinion prudente sur le dossier en raison d'un momentum 2023 peu porteur ; de l'effet de base exigeant de fin d'exercice ; de l'absence de visibilité sur le timing la normalisation des volumes (potentiellement en S2 2024) & de l'évolution des prix pouvant prolonger la transition ; et de la situation au Chili qui ne manifestera pas de retour à la croissance en 2024 pénalisant donc à nouveau la réalisation de la zone Amérique Latine (14,5% du CA 2022). L'ambition de porter la profitabilité à 20% est visiblement déportée à 2030 (vs 2025-2030) mais le courtier note que cet objectif supposerait une amélioration moyenne annuelle de la marge avant AAA de 100 bps, ce qui parait trop enthousiaste de façon organique... L'analyste reste ainsi à 'vendre'.

A noter qu'AlphaValue est de son côté passé à l''achat' sur le dossier.