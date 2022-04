Virbac : belle croissance au premier trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe de santé animale Virbac a atteint 318 millions d'euros au premier trimestre 2022, en progression de +19,3% par rapport à la même période de 2021. À parités constantes, la croissance ressort à +16,2% portée par une très bonne performance dans le segment des animaux de compagnie. Virbac précise que cette croissance bénéficie, pour partie, d'un effet de base favorable représentant 2 points de croissance du chiffre d'affaires, expliqué par les nouveaux produits acquis à partir du deuxième trimestre 2021. Cette croissance est également alimentée dans certains pays par des augmentations de stocks dans la distribution.

Forts de la performance du premier trimestre, mais considérant les incertitudes des mois à venir ainsi que la normalisation attendue du marché, Virbac élargit sa perspective de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants à une fourchette comprise entre 5% et 10% contre 5% à 8% précédemment. Le groupe confirme que son ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021).

Au sujet de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et de la guerre en Ukraine, Virbac annonce continuer à faire face à des contraintes importantes au niveau de la production, de la logistique et de la fourniture de certains intermédiaires, ainsi que plus récemment aux impacts de l'inflation sur les coûts (énergie, matières premières, etc).