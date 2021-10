Virbac : au sommet !

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Virbac s'adjuge 4,2% à 401 euros en cette fin de matinée à Paris, au plus haut historique. Le groupe azuréen, qui reste porté par le récent relèvement de ses objectifs annuels, bénéficie ce lundi d'une note de Jefferies qui a rehaussé sa cible sur le dossier de 405 à 480 euros tout en réitérant son avis 'achat'. Le broker met notamment en avant la décote de plus de 30% du titre par rapport à ses pairs. Une décote qui devrait se réduire "grâce à des perspectives de croissance solides et la flexibilité stratégique qui découle de la trésorerie nette" de la firme, selon le courtier.