Virbac : au rebond

(Boursier.com) — Virbac affiche un gain de près de 3% ce vendredi à 195 euros, alors que parmi les derniers avis de brokers, MainFirst a débuté la couverture du dossier avec un conseil d'achat et un cours cible de 200 euros. Le groupe azuréen avait déjà été porté le mois passé par l'annonce de la cession de deux produits vétérinaires à MSD Santé Animale, une division de l'Américain Merck & Co. Sentinel Flavors Tabs et Sentinel Spectrum, deux antiparasitaires pour chiens, qui ont généré un chiffre d'affaires d'environ 70 M$ en 2019. La transaction a constitué "une opportunité pour Virbac de désendetter significativement le groupe"...

Rappelons que le chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre s'est élevé à 247,7 ME, en progression de 13,9% par rapport à la même période de 2019. À parités constantes, la croissance est ressortie à +14,3%, portée par l'Europe et les États-Unis, avec cependant un effet très positif lié à des anticipations d'achats liées au Covid-19 d'une part, et d'autre part à des hausses tarifaires aux États-Unis. Pour faire face à la crise sanitaire, le groupe a très rapidement constitué un comité dédié qui coordonne toutes les fonctions et reste en contact avec l'ensemble des filiales pour surveiller l'évolution de la situation et prendre de manière rapide et efficace les meilleures décisions...