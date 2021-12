Virbac : approbation par la FDA d'une solution injectable à base de tulathromycine et un partenariat avec Pharmgate

(Boursier.com) — "Nous annonçons le lancement de notre premier produit sur le marché américain des animaux de production avec l'approbation par la FDA (Food and drug administration) de Tulissin, solution injectable à base de tulathromycine pour bovins et porcs" déclare le groupe Virbac. "Pour la distribution, nous mettons à disposition nos produits bovins via notre propre force de vente. Concernant les produits dédiés aux porcs, nous avons conclu un accord avec Pharmgate qui les distribuera aux vétérinaires et éleveurs porcins du pays grâce aux équipes très solides de sa force commerciale et de ses services techniques. Nous étions déjà très présents sur le segment des animaux de production dans plusieurs régions du monde : Asie, Pacifique, Europe et Amérique latine. Avec cette approbation et ce partenariat de distribution, nous entrons pour la première fois sur ce segment aux États-Unis".

Ed Seed, directeur des ventes & marketing, Pharmgate : "Nous sommes ravis de nous associer à un acteur renommé de la santé animale pour la mise à disposition de sa gamme de produits animaux de production aux États-Unis. Tulissin permettra dès l'année prochaine d'élargir notre portefeuille et de répondre ainsi de manière plus complète aux besoins de nos clients, notamment sur notre offre thérapeutique."

François Fournier, directeur de zone Amérique du Nord, Virbac : "L'obtention de la mise sur le marché de Tulissin est une étape majeure et nous sommes ravis de mettre cette solution à disposition des vétérinaires et éleveurs américains sur le segment des animaux de production. Avec son large portefeuille produits, ses équipes terrain très solides, son réseau et son expertise sur le segment porcin, Pharmgate a par ailleurs une position unique pour accompagner nos premiers pas dans l'industrie porcine américaine."