Virbac acquiert une participation majoritaire de Globion

(Boursier.com) — Le 1er novembre, Virbac a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de Globion. "Cette transaction renforcera notre position de leader de la santé animale en Inde en étendant les gammes volaille existantes de Virbac Inde au segment en pleine croissance des vaccins aviaires" commente la direction.

Fondée en 2005, en tant que joint-venture entre Suguna Group, l'un des principaux conglomérats avicoles indiens, et Lohmann Animal Health, un spécialiste allemand des vaccins pour volailles, la société Globion a développé un savoir-faire et une expertise solides dans le développement, la fabrication et la commercialisation de vaccins vivants et inactivés ciblant un large éventail d'agents pathogènes aviaires.

Globion est basé à Hyderabad où ses installations industrielles et de 'R&D' emploient environ 120 personnes à temps plein et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 12 millions d'euros.