Virbac : +8% !

(Boursier.com) — Virbac grimpe de 8% à 224 euros ce mardi en bourse de Paris, alors que le broker Jefferies est repassé à l''achat' sur le dossier en remontant son cours cible de 220 à 260 euros. Les revenus annuels étaient ressortis globalement en ligne avec les attentes du marché, le groupe azuréen ayant fait état d'un chiffre d'affaires 2020 de 934,2 millions d'euros, en progression de 5,7% hors impact défavorable des taux de change, et anticipe pour 2021, une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 3% et 5%, ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui devrait se situer entre 10% et 12% à taux de change constants.

Les ventes au quatrième trimestre et les prévisions pour 2021 sont ressortis conformes au consensus, avec une performance "notable" des revenus en Europe et dans la région Asie-Pacifique l'année dernière. Oddo BHF ('neutre') estimait pour sa part qu'autour des 225 euros, le titre serait plus justement valorisé, en attendant peut-être des opérations de licence ou acquisition...