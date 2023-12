Virbac : +35% depuis le 1er janvier

(Boursier.com) — Virbac campe sur les 307 euros ce lundi, alors que Jefferies conserve le dossier avec un objectif de cours ajusté de 250 à 295 euros. Le relèvement de la guidance 2023 est désormais acté par les analystes. Rappelons que le groupe de santé animale a présenté un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros pour le troisième trimestre, en nette progression de +7,8% à taux de change constants et de +3,3% en publié. Compte tenu de l'important rebond des ventes observé au troisième trimestre, d'une marge sur coût de production plus importante qu'attendue ainsi que du décalage confirmé de certaines dépenses en particulier de 'R&D', Virbac attend désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 2% et 4% (entre 0% et 4% précédemment).

Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait maintenant se consolider dans une fourchette comprise entre 13,5% et 14,5% à taux de change constants (12% et 13% précédemment). Le titre gagne près de 35% depuis le 1er janvier.