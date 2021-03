Virbac : 2020, une année de résilience

Crédit photo © Virbac

(Boursier.com) — Grâce à la mobilisation constante des équipes Virbac pour la santé animale et la résilience du secteur, le groupe observe un chiffre d'affaires annuel de 934,2 millions d'euros (938,3 ME sur la même période en 2019), correspondant à une évolution globale de +1,8% hors Sentinel (-0,4% à taux de change et périmètre réels). Hors impact défavorable des taux de change et Sentinel, le chiffre d'affaires est en progression de +5,7% (+3,2% à taux constants et périmètre réel).

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'élève à 128,9 ME, en progression par rapport à 2019 (122,4 ME). Hors effet négatif des taux de change qui ont eu un impact à hauteur de 10,5 ME, la croissance ressort à +13,8% en comparaison à 2019.

Le résultat net courant (résultat net consolidé retraité des charges et produits non récurrents et de l'impôt non courant) s'établit à 78,3 ME, en progression de +23,5% par rapport à 2019. Le résultat net - Part du Groupe s'établit à 137,5 ME en 2020 (51,5 ME l'année précédente). Il croît de +166,7%, soit une amélioration de 86 ME à taux réels expliquée principalement par la cession de Sentinel (représentant un produit net de 66,5 ME), ainsi que la bonne performance opérationnelle de 2020.

Sur le plan financier, l'endettement net se situe à -63,4 ME, en baisse de -431,8 ME par rapport au 31 décembre 2019 à taux réels, et de 71,9 ME à taux et périmètre constants. Cette trésorerie nette positive bénéficie de l'impact de la cession de Sentinel (363,3 ME), ainsi que de l'absence de versement de dividendes par Virbac SA au titre du résultat 2019 et un strict contrôle du besoin en fonds de roulement et des investissements qui ont contribué au désendettement. Nous respectons ainsi le ratio financier (Endettement net/Ebitda), qui ressort à -0,29 versus 3,75 qui était la limite maximale fixée à fin décembre 2020 dans le cadre du covenant financier , explique-t-on chez Virbac.

Perspectives

Le secteur de la santé animale a démontré une très bonne résilience en 2020 ce qui a contribué à limiter l'impact sur l'activité du groupe. Pour 2021, bien que les fondamentaux de l'industrie restent solides, la crise sanitaire pourrait avoir un impact sur les activités. Cependant, Virbac a mis en place un corpus de mesures et un pilotage au quotidien afin de prévenir et limiter les impacts potentiels (dispositif de gestion de crise, politiques de gestion de la supply chain et des stocks, réajustement des cibles de nos stocks de sécurité, plans de continuité d'activité des sites industriels, politiques de diversification du sourcing et renforcement des relations avec nos fournisseurs stratégiques etc...).

Virbac reste donc vigilant à l'évolution de la situation dans les prochains mois, et mobilisé pour y faire face.

La cession des marques Sentinel intervenue début juillet 2020, pour lesquelles nous continuerons à fabriquer la présentation Sentinel Spectrum sur notre site américain de Bridgeton, devrait se traduire par une diminution d'environ 55 M$ du chiffre d'affaires et d'environ 3 points du ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine au moment de la cession , indique le management.

Dans la continuité de l'exécution de son plan stratégique, Virbac anticipe, en 2021, une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 3% et 5% (soit entre 0% et 2% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui devrait se situer entre 10% et 12% à taux de change constants.

Comme indiqué en septembre 2020, Virbac amorce une phase de transition sur la période 2021-2022. Le niveau d'investissements pourrait avoisiner 60 ME par an sur ces deux exercices.

Par ailleurs, il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 0,75 euro par action au titre de l'exercice 2020.