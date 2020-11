Viohalco : nominations

(Boursier.com) — Viohalco SA annonce que suite au décès de Jacques Moulaert, Vice-président exécutif de la Société, le Conseil d'Administration s'est réuni le 12 novembre 2020 et a décidé ce qui suit: a) la cooptation de M. Patrick Kron en qualité d'administrateur qui succède à Jacques Moulaert, b) la nomination de Evangelos Moustakas en tant que Vice-président exécutif qui succède à Jacques Moulaert, et c) la nomination de Ippokratis Ioannis Stasinopoulos comme nouveau CEO (Chief Executive Officer) et membre de la direction exécutive de la Société qui succède à Evangelos Moustakas.