Viohalco : Le bénéfice consolidé avant impôt s'est élevé à 293 ME au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Viohalco s'est établi au S1 à 3.597 millions d'euros, soit une augmentation de 45% par rapport à 2.489 millions d'euros au S1 2021.

L'EBITDA ajusté consolidé a atteint 355 millions d'euros, par rapport à 196 millions d'euros au S1 2021. L'EBITDA consolidé s'est établi à 412 millions d'euros comparé à 253 millions d'euros au S1 2021.

Le bénéfice consolidé avant impôt s'est élevé à 293 millions d'euros, contre 137 millions d'euros au S1 2021.

Les investissements sont restés soutenus pour optimiser les capacités de production et les portefeuilles de produits, principalement dans les segments Aluminium et Câbles, contribuant à l'amélioration de l'efficacité et à l'expansion dans de nouvelles zones géographiques.