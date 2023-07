Vinpai : premières négociations attendues mercredi 19 juillet

(Boursier.com) — La société Vinpai, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients à base d'algues et de végétaux à destination de l'agroalimentaire et de la cosmétique, a confirmé le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth.

Vinpai a levé environ 7 ME après exercice intégral de la faculté d'extension et de l'option de surallocation, dont 2,4 ME par compensation de créances.

A l'issue de l'opération, le capital de Vinpai est composé de 3.361.415 actions, ce qui représente une capitalisation boursière d'environ 22 ME, compte tenu du prix d'introduction en bourse de 6,55 euros par action. Le flottant représente 20,7% du capital de la société.

Le règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global interviendra mardi 18 juillet et les négociations des actions Vinpai sur Euronext Growth Paris devraient débuter mercredi 19 juillet. Aucune opération de stabilisation ne sera réalisée dans le cadre de l'opération.