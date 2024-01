Vinpai : ferme croissance du chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Vinpai , le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination des industriels de l'agroalimentaire et de la cosmétique, publie un chiffre d'affaires total de 7,9 millions d'euros en 2023, en croissance de +27%.

Le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2023 ressort à 1,8 ME, en croissance de +42% par rapport au 4e trimestre 2022. Cette performance a toutefois été limitée par la saturation de l'outil industriel, l'installation des nouveaux équipements de production n'ayant été achevée qu'en novembre.

Vinpai confirme une très nette accélération de la croissance, liée à l'augmentation des volumes auprès de clients historiques récurrents mais aussi la pénétration des solutions Vinpai dans de nouveaux secteurs géographiques tels que le Brésil, le Chili et le Pérou.

Le secteur Agroalimentaire a tiré la croissance avec notamment une accélération des ventes de la gamme " Vin'Spécialities ". Le secteur Cosmétique & nutraceutique a confirmé le niveau de chiffre d'affaires atteint en 2022.