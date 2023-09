Vinpai et Adétis signent un partenariat pour se développer en France

(Boursier.com) — Vinpai , spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination de l'agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat avec Adétis, un spécialiste du négoce et de la distribution d'ingrédients bio, conventionnels et clean label.

Cette alliance a pour but de répondre à l'ambition commune de Vinpai et d'Adétis, de développer leur présence en France afin de couvrir le territoire national et d'offrir aux clients des solutions nouvelles et innovantes.

Dans le cadre de ce partenariat, Vinpai pourra désormais adresser le portefeuille d'Adétis, qui compte plus de 800 clients actifs dans les secteurs de l'agroalimentaire, la nutrition animale et les compléments alimentaires.

En contrepartie, Adétis bénéficiera en exclusivité de solutions innovantes à base d'algues marines et de fibres végétales de la gamme Vin'FibrAlg sur l'ensemble du territoire national, apportant des qualités nutritionnelles en termes de texturation, d'émulsion, de stabilisation et de conservation naturelle aux ingrédients d'Adétis. Plus spécifiquement, Adétis profitera également de l'expertise de Vinpai dans la réduction de sodium grâce à sa gamme d'ingrédients V-SALT.

Avec plus de 3 500 formulations d'arômes naturels, Vinpai a démontré sa capacité à répondre aux demandes de développement spécifiques des clients. Ayant récemment obtenu la certification FSCC 22000 en 2022 et certifié ISO 9001 depuis plusieurs années, Vinpai garantit à ses clients et partenaires un haut niveau d'exigence en termes de qualité et de traçabilité.

Le premier acte majeur de ce partenariat sera une exposition au salon du CFIA (Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie Agroalimentaire) se déroulant à Rennes, première région agroalimentaire européenne, du 12 au 14 mars 2024. Durant cet évènement, Vinpai et Adétis tiendront un stand commun. Ce sera l'occasion pour les deux acteurs de promouvoir toute la palette de services et de technologies exclusives qui pourront être apportés aux clients par cette collaboration.

Philippe Leray, Directeur Général et co-fondateur, a déclaré : "Nous sommes ravis de concrétiser ce partenariat qui représente une marque de confiance de la part d'Adétis, un partenaire avec qui nous collaborons déjà depuis plusieurs années et avec qui nous partageons les mêmes valeurs d'écoute des besoins des clients. Grâce au réseau de distribution d'Adétis, nous pouvons désormais adresser une plus large clientèle et développer notre couverture nationale."