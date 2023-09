VinFast : les livraisons s'envolent, mais est-ce suffisant ?

(Boursier.com) — VinFast , le constructeur automobile vietnamien coté à Wall Street, a annoncé pour son deuxième trimestre des livraisons quintuplées en comparaison du trimestre antérieur, à 9.535 véhicules. Le titre réagit toutefois très peu avant bourse sur la cote américaine, alors que la valorisation demeure très élevée à 40 milliards de dollars, après une introduction en bourse qui avait vu les cours atteindre des niveaux stratosphériques, sans rapport avec l'activité réelle, du fait de l'étroitesse du flottant. Fin août, quelques jours après son IPO à Wall Street, VinFast capitalisait même 160 milliards de dollars, plus que GM, Ford et Volkswagen réunis. Pham Nhât Vuong, l'homme le plus riche du Vietnam, détient plus de 99% du capital. VinFast publiera ses comptes trimestriels détaillés après-demain.