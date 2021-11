Vinci : viserait l'exploitation de l'aéroport d'Antalya

(Boursier.com) — Vinci pourrait se développer dans les aéroports turcs. Le géant français du BTP et des concessions et la société Limak Holding prévoient de faire une offre conjointe pour obtenir une concession de 25 ans pour l'exploitation de l'aéroport d'Antalya. Citant un document officiel et plusieurs personnes proches du dossier, 'Bloomberg' affirme que les deux acteurs ont fait part de leur intérêt pour la troisième plate-forme aéroportuaire la plus fréquentée de Turquie à l'autorité nationale DHMI. Un nouvel appel d'offres pour l'exploitation de l'aéroport doit être lancé le 1er décembre. La plate-forme est actuellement gérée par la société allemande Fraport AG et la société turque TAV Havalimanlari Holding. Leur concession court jusqu'en 2027, après une prolongation accordée en raison de la pandémie de coronavirus.