Vinci : Vinci Airports boucle le financement de la concession des aéroports du Cap-Vert et en reprend l'exploitation

(Boursier.com) — Après avoir levé les conditions suspensives prévues dans le contrat de concession signé en juillet 2022 avec le gouvernement du Cap-Vert, VINCI Airports a finalisé aujourd'hui le bouclage financier de l'acquisition des sept aéroports du pays. Dans ce cadre, VINCI Airports a souscrit un financement de 60 millions d'euros, d'une maturité de 20 ans, apporté par trois banques de développement : la Banque Mondiale-IFC, Proparco (France) et DEG (Allemagne). Ce financement bénéficie du label Sustainability Linked Financing (SLF).

Dans ce cadre, deux indicateurs de durabilité ont été définis : un objectif progressif de réduction des émissions de CO2 et l'obtention d'une certification Airport Carbon Accreditation. Il s'agit de l'un des tout premiers financements de ce type mis en place par VINCI Airports et également le premier financement d'aéroport SLF pour IFC, Proparco et DEG.

Le bouclage de ce financement marque une étape majeure pour les aéroports du Cap-Vert, dont VINCI Airports reprend aujourd'hui les opérations. VINCI Airports sera en charge du financement, de l'exploitation, de la maintenance, de l'extension et de la modernisation de ces plateformes pour les 40 prochaines années, aux côtés de sa filiale portugaise (ANA - Aeroportos de Portugal), qui détiendra 30% de la société concessionnaire.

Avec 2,2 millions de passagers accueillis en 2022, soit environ 80% de son niveau de trafic 2019, le Cap-Vert présente un potentiel de développement solide. VINCI Airports oeuvrera à l'ouverture de nouvelles routes en faisant valoir les qualités touristiques de l'archipel, notamment le développement de l'hôtellerie, la richesse des activités sportives et naturelles et le climat hivernal ensoleillé. VINCI Airports déploiera également son plan d'action environnemental, intégrant le développement des énergies renouvelables produites sur les plateformes.

Plus de 300 salariés vont ainsi rejoindre les effectifs de VINCI Airports qui va assurer leur intégration en mobilisant ses ressources en matière de formation continue, partage des bonnes pratiques opérationnelles et valorisation des carrières des femmes.

L'intégration des aéroports du Cap-Vert permet à VINCI Airports de consolider son leadership de premier opérateur privé mondial, avec 72 aéroports en exploitation dans 13 pays.

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports, a déclaré : "nous sommes fiers de la confiance du gouvernement cap-verdien, qui nous confie à travers cette concession la responsabilité de soutenir la croissance touristique du pays tout en assurant la transformation environnementale des aéroports. Nous accueillons chaleureusement nos nouveaux collègues au sein du réseau et sommes impatients de nous mettre au travail".