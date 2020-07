Vinci : un fonds londonien au-dessus des 5% de capital

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 14 juillet à l'AMF, la société The Children's Investment Master Fund installée à Londres a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 8 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Vinci. Elle détient individuellement 30.390.474 actions Vinci représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Vinci sur le marché.

A cette occasion, la société TCI Fund Management Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, n'a franchi aucun seuil et détient, au 8 juillet, pour le compte desdits clients et fonds, 35.866.622 actions Vinci représentant autant de droits de vote, soit 5,92% du capital et des droits de vote de la société, répartis comme suit :

- The Children's Investment Master Fund : 30.390.474 actions et 5,01% des DDV

- CIFF Capital UK LP : 5.476.148 actions et 0,9% des DDV

- Total TCI Fund Management Limited : 35.866.622 actions soit 5,92% des DDV

Au titre de l'article du code de commerce et du règlement général des marchés, la société The Children's Investment Master Fund a précisé détenir par assimilation 19.078.672 actions Vinci, comprises dans la détention annoncée. Elles résultent de la détention :

- d'un contrat "equity swaps" portant sur 16.079.426 actions Vinci à dénouement en espèces, exerçables à tout moment jusqu'au 24 janvier 2022 ;

- d'un contrat "equity swaps" portant sur 327.000 actions Vinci à dénouement en espèces, exerçables à tout moment jusqu'au 13 juillet 2022 ; et

- d'un contrat "equity swaps" portant sur 2.672.246 actions Vinci à dénouement en espèces, exerçables à tout moment jusqu'au 2 août 2022.