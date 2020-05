Vinci : un fonds activiste monte au capital !

Crédit photo © Vinci

(Boursier.com) — Le fonds activiste TCI Fund Management Limited a franchi en hausse la barre des 5% du capital et des droits de vote du groupe Vinci, selon un avis AMF. Le fonds possède ainsi 5,06% des parts, suite à une acquisition d'actions Vinci sur le marché. Par courriers reçus le 13 mai 2020 par l'AMF, TCI Fund Management Limited (Londres), agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 7 mai 2020, les seuils de 5% du capital et droits de vote de la société Vinci, et détenir 30.695.329 actions Vinci représentant autant de droits de vote, soit 5,06% du capital et des droits de vote.