Vinci : trafics de Vinci Autoroutes et de Vinci Airports en août

(Boursier.com) — Le trafic des réseaux interurbains de Vinci Autoroutes, tant pour les véhicules légers que pour les poids lourds, a confirmé sa dynamique haussière. En août 2021, tous véhicules confondus, il a progressé de 2,1% par rapport à août 2019.

En août 2021, le trafic passagers du réseau Vinci Airports a affiché en revanche un recul de 56,6% par rapport au mois d'août 2019, dans la continuité de la dynamique de reprise observée en juillet.

En Europe continentale - Portugal et France notamment - le trafic a bénéficié de la mise en place du passe sanitaire et de la bonne orientation des marchés touristiques intra-européens. Au Royaume-Uni, la politique de restrictions de déplacements à l'étranger n'a en revanche pas permis au trafic de redémarrer.

De leurs côtés, certaines plateformes américaines (République dominicaine et Costa Rica) ont retrouvé un trafic proche des niveaux d'avant crise.

En Asie, le trafic est resté très faible au Japon, pénalisé par la fermeture des frontières du pays, et quasi-nul au Cambodge, conséquence des restrictions de circulation imposées par les autres pays de la région dont la Chine.