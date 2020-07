Vinci : sur le pont demain matin

Vinci : sur le pont demain matin









Crédit photo © Photothèque Vinci

(Boursier.com) — Vinci passera à son tour au révélateur demain avec la publication de ses résultats semestriels. Le consensus 'Bloomberg' attend un Ebit de 192,5 millions d'euros pour des revenus de 16,7 MdsE. Le géant du BTP et des concessions a déjà averti que son chiffre d'affaires et ses résultats en 2020 seront impactés de manière très significative par le fort recul de l'activité pendant la période de confinement, particulièrement dans les concessions aéroportuaires et autoroutières.

"Les incertitudes sur le retour à un niveau de production normal dans le contracting et le rythme de la reprise du trafic chez Vinci Autoroutes et Vinci Airports, dans un contexte de ralentissement économique, ne permettent pas aujourd'hui d'en quantifier les impacts de manière fiable", avait souligné Vinci à la mi-juin.