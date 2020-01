Vinci : stratégie environnementale ambitieuse

Crédit photo © Photothèque Vinci

(Boursier.com) — Le groupe Vinci mobilise l'ensemble de ses métiers pour la définition d'une stratégie environnementale ambitieuse.

L'année 2019 a été consacrée au recensement des actions susceptibles d'améliorer la performance environnementale du Groupe dans trois domaines : les émissions de gaz à effet de serre, la préservation des ressources par le développement de l'économie circulaire et la conservation des milieux naturels.

Cette démarche a mobilisé l'ensemble des entités opérationnelles de Vinci.

Les facteurs de progrès et les investissements de transformation recensés permettent de :

Définir une trajectoire carbone visant la neutralité en 2050, avec un premier jalon de diminution de 40% des émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2018, sur le périmètre d'impact direct. Cet objectif ambitieux est compatible avec une trajectoire de maintien de la hausse de la température mondiale à 2 degrés maximum ;

Systématiser la politique de recyclage et de réemploi, en travaillant dans une approche de filière à la fois sur l'offre et la demande de matériaux ;

Adopter, dans le cadre de la démarche "éviter, réduire, compenser", un objectif de "zéro perte nette" de biodiversité ;

Oeuvrer pour améliorer l'empreinte carbone indirecte générée par les activités des fournisseurs, partenaires et clients.

Pour les activités propres de Vinci, la mise en oeuvre de cette ambition commune se traduit dans un programme de plusieurs centaines de millions d'euros d'investissements...