Vinci : S&P Global Ratings confirme sa notation crédit

(Boursier.com) — S &P Global Ratings confirme les note émetteur long terme et senior non garantie de Vinci à 'A-'. "Selon nous, la solide performance de Vinci en 2022 offre au groupe une marge de manoeuvre pour financer des acquisitions avant les échéances de ses plus grandes concessions d'autoroutes à péage en 2034-2036. La reprise du trafic aéroportuaire et la plus forte génération de cash-flow par les activités de contracting et de construction ont permis au groupe d'afficher un ratio FFO ajusté sur dette record de près de 47% en 2022", explique l'agence. La perspective 'stable' reflète le fait que S&P s'attende à ce que le groupe maintienne un ratio FFO sur dette de 37%-38% en 2023-2025 grâce à une solide génération de trésorerie provenant des concessions d'infrastructures à faible volatilité (représentant 55% à 60% de l'EBITDA) et à une activité de contracting diversifiée.