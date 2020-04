Vinci : sous pression

Crédit photo © Vinci

(Boursier.com) — Dans les dernières positions du CAC40, Vinci trébuche de plus de 5% à 71,9 euros. Le géant du BTP et des concessions, qui a renoncé fin mars à ses objectifs 2020 en raison de la crise actuelle, dévoilera le chiffre d'affaires de son premier trimestre jeudi après la clôture. Le groupe a rappelé le 23 mars que son carnet de commandes s'établissait, fin février, à son plus haut niveau historique (37,9 milliards d'euros), tout en expliquant par la même occasion que "l'incertitude sur la durée et l'ampleur de la crise sanitaire ne permet pas d'en quantifier les impacts financiers sur les comptes du Groupe".

Du côté des analystes, Kepler Cheuvreux a coupé son objectif de 87 à 72 euros sur la valeur tout en restant 'neutre'.