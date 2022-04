Vinci : souffle après la réélection d'Emmanuel Macron

(Boursier.com) — A contre-courant, Vinci profite de la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle pour gagner 1,5% à 94,3 euros en matinée. Et pour cause, Marine Le Pen comptait renationaliser les sociétés concessionnaires... Face à cette menace, Xavier Huillard, le patron du géant du BTP et des concessions, avait récemment rappelé la nécessité pour l'Etat de s'appuyer sur le privé pour mener la décarbonation des autoroutes. Vinci a dévoilé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 26% au premier trimestre, à 12,8 milliards d'euros, citant l'augmentation du trafic autoroutier et aéroportuaire.