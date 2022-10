Vinci : solide !

(Boursier.com) — Vinci surperforme nettement le marché à l'ouverture avec un titre qui grimpe de 2% à 91,9 euros. Le géant du BTP et des concessions a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires trimestriel de 16,70 milliards d'euros, en hausse de 26% par rapport à l'année précédente (+12% à structure comparable). Le groupe a continué à bénéficier de la reprise continue du nombre de passagers dans les aéroports et du trafic autoroutier. Au total, le carnet de commandes au 30 septembre se maintient à un niveau historiquement élevé de 57,4 milliards d'euros. Il est en augmentation de 26% sur 12 mois (+2% hors Cobra IS) et représente 15 mois d'activité moyenne. Vinci a confirmé tabler sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019.

Morgan Stanley ('surpondérer') explique que les revenus du 3e trimestre sont supérieurs de 6% au consensus et de 3% à ses estimations, avec des commandes sous-jacentes supérieures de 7% aux attentes du courtier. Tous les secteurs d'activité ont dépassé les prévisions. Les prise de commandes record signifient que le "travail est fait" pour réduire les risques de revenus jusqu'en 2023 et apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant la surexposition à un ralentissement, ajoute la banque. Citi ('acheter') affirme que le chiffre d'affaires a été principalement tiré par la construction et l'énergie, tandis que les concessions ont également enregistré une forte augmentation de leurs revenus. L'analyste estime que la dynamique de revenus devrait être positive pour le titre.