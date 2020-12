Vinci signe le contrat de construction du barrage de Sambangalou

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupement d'entreprises piloté par Vinci Construction a signé avec l'Organisation de Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG, institution rassemblant le Sénégal, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie) le contrat de construction du barrage de Sambangalou, situé dans le sud-est du Sénégal, proche de la frontière guinéenne. D'un montant de 388 millions d'euros, il fait suite à une phase d'études et de travaux préparatoires de 18 mois. La construction de ce barrage de 91 mètres de haut et d'une capacité de 128 MW permettra la production d'une énergie renouvelable, le développement de l'irrigation des terres agricoles ainsi que l'approvisionnement en eau potable des localités environnantes. Les travaux débuteront au cours du premier semestre 2021 et dureront 48 mois. Le chantier emploiera, au pic de l'activité, 1.000 personnes recrutées et formées localement.

A l'issue du chantier, la station de traitement d'eau potable installée dans le cadre du projet sera cédée aux populations locales. Les bâtiments du chantier seront offerts aux écoles. Enfin, les ingénieurs du groupement interviendront lors de formations au lycée technique de Kédougou. L'électricité produite sera distribuée au travers du réseau électrique des 4 pays membres de l'OMVG, pour lequel Vinci Energies déploie actuellement plusieurs centaines de kilomètres de lignes à haute tension.