Vinci : sans réaction

(Boursier.com) — Vinci varie peu à 92,90 euros ce jeudi, après l'annonce de deux projets majeurs d'infrastructures en Australie, avec la réalisation des zones d'accès du nouvel aéroport de Sydney et la rénovation d'un important axe routier de Melbourne - des contrats d'environ 528 millions de dollars australiens (338 millions d'euros) au total. Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté ces deux nouveaux contrats. Elle vise, pour ces deux projets, l'obtention du label environnemental 'Excellent' décerné par l'Infrastructure Sustainability Council...

À Sydney, Seymour Whyte va réaliser, en groupement avec BMD, les travaux de l'enceinte 'côté ville' du futur aéroport Western Sydney International - Nancy-Bird Walton. Doté d'une capacité d'accueil de 10 millions de passagers par an, celui-ci doit ouvrir en 2026. Ces travaux, d'un montant voisin de 380 millions de dollars australiens (243 ME), comprennent l'intégration de la future autoroute M12 - qui reliera l'aéroport au réseau autoroutier de Sydney - ainsi que la réalisation des deux stations de métro de l'aéroport. S'y ajoute la construction de routes, de ponts, de raccordements aux réseaux, de bâtiments opérationnels, d'aménagements paysagers et de parkings équipés de stations de recharge électrique.

À Melbourne, Seymour Whyte a été sélectionné par Major Road Projects Victoria (MRPV), autorité publique des transports de l'État de Victoria, pour la rénovation de l'axe Healesville-Koo Wee Rup Road à l'est de la ville. Ce projet de 148 millions de dollars australiens (95 ME), recouvre le doublement des voies existantes sur 5 km, la construction de deux ponts, ainsi que la réalisation d'une nouvelle voie mixte de 5,5 km dédiée aux piétons et aux cyclistes. Il permettra de réduire les temps de trajets et d'améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers de cet axe emprunté quotidiennement par plus de 15 000 véhicules. Les travaux dureront deux ans et demi. L'impact environnemental du projet sera minimisé grâce à l'utilisation d'enrobés recyclés à hauteur de 30%, de plastique recyclé en remplacement de treillis métallique dans certains bétons et la construction de 23 passages à faune.

Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan est à l'achat sur Vinci en ciblant un cours de 113 euros.