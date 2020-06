Vinci : reprise des vols passagers au Portugal à partir du 15 juin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Concessionnaire des 10 aéroports du Portugal, Vinci Airports a célébré le 5 juin la réouverture touristique et la reprise d'activité des aéroports du pays lors d'un événement à l'aéroport de Lisbonne en présence d'António Costa, Premier ministre du Portugal, Pedro Siza Vieira, ministre de l'Économie, Pedro Nuno Santos, ministre des Infrastructures, et Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et Président de Vinci Airports.

Déconfiné depuis le 4 mai grâce à une situation sanitaire sûre et stable, le Portugal connaît une demande croissante des compagnies aériennes à l'approche de la saison d'été. Les échanges vont s'accélérer à partir du 15 juin avec la reprise des connexions européennes, notamment avec la France : les vols entre Lisbonne, Porto et Faro et les aéroports de Lyon-Saint Exupéry et de Nantes Atlantique, tous membres du réseau Vinci Airports, reprendront le 15 juin. Les liaisons avec Paris, dont un certain nombre avaient été maintenues ces derniers mois, vont également s'étoffer.

Vinci Airports a déployé de nouvelles mesures sanitaires en conformité avec les règlementations nationales et européennes. Ces mesures portent notamment sur la gestion des flux et le respect des distances de sécurité, la mise à disposition d'équipements de protection individuelle ou encore le nettoyage et la désinfection des espaces. En complétant les nouveaux protocoles sanitaires des compagnies aériennes, ces mesures permettent d'assurer efficacement la sécurité des passagers sur l'ensemble de leur parcours. Une grande campagne d'information a également été mise en place dans les aéroports opérés par Vinci Airports au Portugal et à travers le monde, pour faciliter l'accueil des passagers et expliquer les nouvelles mesures.

Centre d'Excellence pour l'Innovation de Vinci Airports, l'aéroport de Lisbonne a par ailleurs développé ces dernières semaines de nouvelles solutions en matière de sécurité sanitaire. Un robot autonome de désinfection des surfaces par rayons ultraviolets a été déployé dans l'aéroport. Enfin, les travaux de rénovation des taxiways et du Terminal 2 de l'aéroport de Lisbonne ont été accélérés ces dernières semaines.