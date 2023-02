Vinci : repart de l'avant, analystes en soutien

(Boursier.com) — Vinci reprend sa marche en avant ce lundi matin avec un titre qui avance de 0,8% à 105,9 euros. À la suite de la publication annuelle de la société et d'un roadshow avec le management, Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformer' et ajuste son objectif de 118 à 123 euros. Après une performance boursière solide (+13% depuis le premier janvier), la valorisation actuelle reste attractive avec un FCF yield 2023e d'environ 8% et un rendement du dividende de 4%. Outre la bonne performance opérationnelle, la performance de Vinci en 2023 pourrait être soutenue par une meilleure valorisation des activités renouvelables (notamment chez Cobra IS) avec l'organisation d'un CMD dédié. Une reprise des discussions avec le gouvernement français autour d'un plan de décarbonation des autoroutes constituerait également un catalyseur pour le titre, souligne le broker.

Oddo BHF n'est pas le seul à revoir sa copie puisque Goldman Sachs a lui revalorisé le dossier de 124 à 132 euros avec un avis maintenu à 'achat' tandis que MedioBanca ('surperformer') a rehaussé sa cible de 121 à 125 euros. DZ Bank ('achat') a de son côté porté sa cible de 112 à 125 euros et Barclays ('surpondérer') vise désormais 120 euros.