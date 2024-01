Vinci : renouvelle son partenariat avec la Fondation INSA

(Boursier.com) — Vinci renouvelle pour trois ans son partenariat avec la Fondation INSA et s'engage aux côtés du groupe INSA "en faveur de l'égalité des chances et de l'ouverture sociale", indique le groupe. Mécène fondateur historique de la Fondation INSA (Institut national des sciences appliquées) depuis 2019, Vinci a donc renouvelé son soutien afin "de promouvoir le modèle d'ingénieur humaniste ouvert sur le monde, capable d'agir face à des enjeux complexes et au service de l'intérêt collectif". "Le groupe INSA est ravi de voir ce partenariat avec Vinci s'inscrire sur le temps long. Depuis 2019, nous pouvons compter sur le soutien de notre partenaire pour nous accompagner dans le déploiement d'actions en résonance directe avec notre modèle, qu'il s'agisse d'accompagner l'ouverture sociale de nos promotions ou de valoriser le profil d'ingénieur humaniste qui constitue notre ADN", ajoute Mourad Boukahlfa, président du groupe INSA.