Vinci remporte un contrat de plusieurs milliards d'euros au Royaume-Uni









Crédit photo © Vinci

(Boursier.com) — Le groupement Balfour Beatty-Vinci remporte le contrat des lots de génie civil N1 et N2 du projet de ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni. Ces deux lots sont situés entre le tunnel Long Itchington Wood Green et Delta Junction / Birmingham Spur d'une part, et entre Delta Junction et la West Coast Main Line d'autre part. Le contrat atteint près de 5 milliards de livres sterling, soit environ 5,75 milliards d'euros.

Le contrat de la phase 1 (conception et préparation des travaux) avait été attribué en juillet 2017. Le travail réalisé par plus de 500 ingénieurs et techniciens, dont les bureaux d'études du groupement, a permis de franchir cette étape importante du passage de la conception à la construction.

S'étendant sur un tracé d'environ 90 km, les lots N1 et N2 comprennent un nombre important d'ouvrages d'art, de tunnels et de chantiers de terrassement : 51 viaducs et structures en caissons totalisant plus de 14 km et 76 passages supérieurs, 7,5 km de tunnel bi-tube, 30 km de linéaire en déblai, 76 passages inférieurs, 33 km de remblai, 4 ouvrages de franchissement autoroutier en structures caisson et 6 interconnexions avec les voies ferrées existantes nécessitant à la fois des passages inférieurs et supérieurs. Au total, les lots N1 et N2 mobiliseront 1,8 million de mètres cubes de béton et 32 millions de mètres cubes de déblais-remblais.

Le chantier démarrera à l'été 2020 dans le strict respect des mesures sanitaires requises en raison de l'épidémie de Covid-19 et devrait durer 74 mois. Au plus fort de l'activité, le projet emploiera 10.000 personnes.

HS2 a par ailleurs attribué en septembre 2019 au groupement Balfour Beatty - Vinci, en association avec SYSTRA et Mott MacDonald, le contrat de construction de la gare Old Oak Common à Londres.