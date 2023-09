Vinci remporte un contrat de déploiement de stations de recharge pour véhicules électriques en Allemagne

(Boursier.com) — Le ministère fédéral allemand du Numérique et des Transports a attribué à Vinci Concessions trois lots du "Deutschlandnetz Regional", programme de développement de bornes de recharge ultra-rapide couvrant l'ensemble du pays.

Représentant un investissement global de l'ordre de 200 millions d'euros - pour partie subventionné par le concédant - ces trois lots recouvrent les régions de Berlin, Hambourg et Leipzig. Ils correspondent à 106 stations, représentant 828 points de charge (*).

Vinci Concessions à travers eliso, sa filiale dédiée aux infrastructures de recharge de véhicules électriques en Allemagne, sera en charge de l'acquisition des sites, de l'installation et de l'exploitation des stations pour une période de 12 ans. Le premier site devrait être mis en service en 2024. Vinci Concessions pourra notamment s'appuyer sur l'expertise de Vinci Energies (Omexom) en Allemagne pour les travaux électriques, dont l'installation des bornes de recharge.

Avec ce nouveau contrat, Vinci Concessions accélère son développement dans le secteur des infrastructures de mobilité électrique. Vinci Concessions est déjà présent en Allemagne à travers sa filiale Vinci Highways, premier opérateur routier du pays avec cinq partenariats public-privé en construction et en exploitation, représentant plus de 200 kms d'autoroutes et routes fédérales.

(*) d'une puissance de 400 kW, standard actuellement le plus élevé pour les bornes de recharge à haute puissance.