Vinci remporte un contrat attribué par la Province du Québec

(Boursier.com) — Le Ministère des Transports de la Province du Québec a retenu le groupement d'entreprises Renouveau La Fontaine, constitué de filiales de Vinci (50%) - Eurovia, mandataire du groupement, et Dodin Campenon Bernard - et de la société canadienne Pomerleau (50%) pour réaliser les travaux de rénovation du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de ses voies d'accès.

Inauguré en 1967, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est le plus long tunnel immergé du Canada, traversant le fleuve Saint-Laurent sur une longueur de 1,5 km. C'est un axe de transport névralgique de l'agglomération montréalaise reliant la partie Est de l'île de Montréal à la ville de Longueuil, avec un trafic de 120.000 véhicules par jour.

La rénovation vise à améliorer la sécurité du tunnel, tout en décongestionnant la circulation actuelle et en favorisant le co-voiturage et les transports en commun.

D'un montant de 726 millions d'euros (1.142 millions de dollars canadiens), le contrat porte sur le financement, la conception et la réalisation des travaux de rénovation. La structure du financement comprend un crédit bancaire mobilisant un pool de 5 banques canadiennes et d'une banque japonaise.

Les travaux se dérouleront de début 2021 à juillet 2025 et comprendront :

-Pour les voies d'accès, l'élargissement de l'autoroute A20 pour ajouter une nouvelle voie de bus et de co-voiturage, ainsi que la rénovation de 25 km de chaussées (sur l'A25 et l'A20) et d'un échangeur.

-Pour le tunnel, la réparation de la structure, l'installation d'un nouvel ensemble de parements de protection au feu, des aménagements paysagers et architecturaux, la modernisation de l'ensemble des infrastructures et des équipements électriques, électromécaniques, et de supervision, ainsi que le déploiement de nouvelles technologies pour augmenter la sécurité des opérateurs et des usagers (équipements de sécurité incendie et ventilation de désenfumage).

Pendant la durée des travaux, le groupement d'entreprises sera en charge de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance des différents sites et axes de circulation, lesquels resteront ouverts à la circulation en permanence.