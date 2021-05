Vinci remporte le contrat de rénovation d'un axe routier majeur en Australie

Crédit photo © Eurovia

(Boursier.com) — Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté le marché de rénovation de l'axe routier de la zone industrielle de Dandenong South (dans l'agglomération de Melbourne) pour un montant de 86 millions d'euros (134 millions de dollars australiens).

Ce projet vise à décongestionner le trafic en reliant la South Gippsland Highway et Abbotts Road afin de faciliter l'accès au bassin d'emploi de Dandenong South et d'accroître ainsi la productivité de la zone industrielle.

Le contrat prévoit l'élargissement à 2x2 voies, sur 2 km, de Pound Road West et de Remington Drive ainsi que la réalisation d'un nouveau viaduc de franchissement de la ligne ferroviaire de Cranbourne. Sont également prévus le confortement d'un autre viaduc, le remaniement de quatre intersections, la création de nouvelles voies partagées cyclistes-piétons et l'installation de glissières de sécurité. Les travaux débuteront en octobre 2021 pour une durée prévisionnelle de deux ans, après une phase de conception en coordination avec Major Road Projects Victoria, l'autorité locale des transports.

Un important dispositif sera déployé afin de minimiser l'impact environnemental du projet, pour lequel Seymour Whyte vise l'obtention du label "Excellent" décerné par l'Infrastructure Sustainability Council of Australia (ISCA). Il comprend notamment :

-le réemploi direct des matériaux, y compris les fraisats et autres matériaux issus des routes rénovées ;

-une diminution d'au moins 30% des quantités de ciment pour la construction des éléments non structurels du projet ;

-l'application le long des voiries de bidim(R)Green, un géotextile non-tissé fabriqué en Australie à partir de polymères recyclés ;

-la construction d'un trottoir en Emesh, béton renforcé grâce à des fibres en plastique 100 % recyclées en remplacement du treillis métallique ;

-des mesures de réduction de l'érosion et des sédiments, et de protection de la biodiversité afin de préserver les milieux naturels.

Enfin, le chantier créera des emplois pour les populations aborigènes de l'État de Victoria.